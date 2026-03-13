警大埔捣地下竹馆 拘负责人及36名赌客 案件月底提堂
大埔警区特别职务队人员经深入调查后，周四（12日）下午约二时突击搜查大埔安富道一单位，捣破一个怀疑非法赌档。
该单位内一名74岁本地姓李男负责人涉嫌「经营赌博场所」被捕。单位内三十五名本地男子及一名本地女子，年龄介乎53至82岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。
行动中，人员共检获五张麻雀枱、五副麻雀赌具、一批家具及一千五百六十元现金。
该名74歳负责人已被控一项「经营赌博场所」罪，其中二十名被捕人则已各被暂控一项「在赌博场所内赌博」罪，案件将于三月三十一日上午在粉岭裁判法院提堂。另外十六名被捕人则已获准保释候查，须于四月下旬向警方报到。
根据香港法例第一百四十八章《赌博条例》，「经营赌博场所」及「在赌博场所内赌博」属严重罪行，前者一经定罪最高可判罚款五百万元及监禁七年，后者一经定罪最高可判罚款三万元及监禁九个月。
