Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角流星雨结业涉走数｜35岁负责人被控盗窃周五提堂 两合伙人获准保释

突发
更新时间：21:08 2026-03-12 HKT
发布时间：21:08 2026-03-12 HKT

旺角银城广场一间名为「流星雨」的台式弹珠机及格仔舖早前突然结业，多名租客自本年1月起未能收取售卖游戏卡的销售收入，警方将案件列作「盗窃」处理，并先后一名男负责人及一男一女合伙人。警方今日（12日）表示，35岁姓王被捕男子已被暂控一项「盗窃」罪，案件将于明日（13日）上午于西九龙裁判法院提堂；其余两名被捕人则已获准保释候查，须于四月中旬向警方报到。

相关报道：旺角格仔舖突然结业 9名档主受骗 失收入及货物

据了解，被警方拘捕的35岁姓王男子，为「流星雨」格仔舖负责人，他与另外2人由去年3月至12月，以月租方式租格仔予不同人士销售Pokémon（宝可梦）游戏卡，每一个格仔月租为600元。负责人再以每月将卖卡收入以现金方式交予租客。惟多名租客表示「流星雨」突然结业，之后未能收取卖出Pokémon游戏卡的销售收入，苦主人数达65人，损失金额逾约45万元。

至前日（10日）下午，警方在落马洲管制站拘捕拟离境的姓王负责人。据了解，警方发现王男身上藏有多张Pokémon游戏卡，未有交代游戏卡来源。其后，警方昨日（11日）分别在尖沙咀及马鞍山，再拘捕一名29岁本地女子和一名37岁本地男子，为店舖合伙人，同涉「盗窃」。

相关报道：旺角格仔舖结业 疑卷65档主Pokémon卡及销售额潜逃 3店东被捕

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
11小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
8小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
13小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
6小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT