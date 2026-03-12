旺角流星雨结业涉走数｜35岁负责人被控盗窃周五提堂 两合伙人获准保释

旺角银城广场一间名为「流星雨」的台式弹珠机及格仔舖早前突然结业，多名租客自本年1月起未能收取售卖游戏卡的销售收入，警方将案件列作「盗窃」处理，并先后一名男负责人及一男一女合伙人。警方今日（12日）表示，35岁姓王被捕男子已被暂控一项「盗窃」罪，案件将于明日（13日）上午于西九龙裁判法院提堂；其余两名被捕人则已获准保释候查，须于四月中旬向警方报到。

据了解，被警方拘捕的35岁姓王男子，为「流星雨」格仔舖负责人，他与另外2人由去年3月至12月，以月租方式租格仔予不同人士销售Pokémon（宝可梦）游戏卡，每一个格仔月租为600元。负责人再以每月将卖卡收入以现金方式交予租客。惟多名租客表示「流星雨」突然结业，之后未能收取卖出Pokémon游戏卡的销售收入，苦主人数达65人，损失金额逾约45万元。

至前日（10日）下午，警方在落马洲管制站拘捕拟离境的姓王负责人。据了解，警方发现王男身上藏有多张Pokémon游戏卡，未有交代游戏卡来源。其后，警方昨日（11日）分别在尖沙咀及马鞍山，再拘捕一名29岁本地女子和一名37岁本地男子，为店舖合伙人，同涉「盗窃」。

