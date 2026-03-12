尖沙咀男子偷拍裙底 遭断正时激动反抗 警民合力制服｜有片
发布时间：21:19 2026-03-12 HKT
2名便装警务人员1月26日晚上在港铁尖沙咀站内反罪恶巡逻，发现一名男子怀疑在扶手电梯上偷拍一名女子裙底，其后企图逃走。2名便衣警及2名途人其后合力在尖沙咀站外制服该男。涉案39岁本地男子涉嫌「非法拍摄或观察私密部位」被捕，已获准保释候查，须于三月下旬向警方报到。案件由油尖警区刑事调查队第八队跟进。
网上片段拍摄到疑犯被制服一刻，现场为金马伦道尖沙咀站B2出口对开，可见当时疑犯即使被陀枪便衣警按在地上，也不愿善罢甘休，一边激动吼叫，一边试图站起，甚至抬起了便衣警，引起不少途人观望。其后，便衣警大叫「有无人帮手」，有两名热心男女途人上前，协助制服疑犯。
