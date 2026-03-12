Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾城巴尿袋冒烟起火 黑烟充斥车厢 一乘客不适送院

突发
更新时间：20:20 2026-03-12 HKT
发布时间：20:20 2026-03-12 HKT

荃湾一辆城巴发生火警，有乘客的「尿袋」突然起火冒烟。今日（12日）晚上7时许，城巴一辆E21号线沿荃湾路往九龙方向行驶，至晋升工厂大厦对开，上层车厢突然起火冒烟，车长随即将车停下并疏散车上乘客。消防接报赶至，动用一条喉及一队烟帽队扑救，至晚上7时37分将火救熄。据了解，火警中两名乘客不适，其中一人需要送院。

《星岛头条》现场所见，巴士上层近车头位置火光熊熊，车厢内满布黑烟。据了解，上层一名乘客携带的外置充电器（俗称尿袋）起火肇祸，消防将火救熄后，物主在场协助人员寻找尿袋残骸，当中不少物品被烧焦。

城巴回复《星岛头条》查询时表示，晚上约7时，城巴一辆E21号线往大角咀（维港湾）方向的巴士驶至荃湾路时，上层前排座位一名乘客的充电器冒烟，随后起火。车长即时将巴士停下，并疏散全车约30名乘客，消防员到场后将火救熄。事件中，两名乘客不适送院，其中一人送院，城巴上层部分座位设施受损。城巴正调查事件。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
11小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
8小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
13小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
6小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT