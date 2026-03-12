荃湾城巴尿袋冒烟起火 黑烟充斥车厢 一乘客不适送院

荃湾一辆城巴发生火警，有乘客的「尿袋」突然起火冒烟。今日（12日）晚上7时许，城巴一辆E21号线沿荃湾路往九龙方向行驶，至晋升工厂大厦对开，上层车厢突然起火冒烟，车长随即将车停下并疏散车上乘客。消防接报赶至，动用一条喉及一队烟帽队扑救，至晚上7时37分将火救熄。据了解，火警中两名乘客不适，其中一人需要送院。

《星岛头条》现场所见，巴士上层近车头位置火光熊熊，车厢内满布黑烟。据了解，上层一名乘客携带的外置充电器（俗称尿袋）起火肇祸，消防将火救熄后，物主在场协助人员寻找尿袋残骸，当中不少物品被烧焦。

城巴回复《星岛头条》查询时表示，晚上约7时，城巴一辆E21号线往大角咀（维港湾）方向的巴士驶至荃湾路时，上层前排座位一名乘客的充电器冒烟，随后起火。车长即时将巴士停下，并疏散全车约30名乘客，消防员到场后将火救熄。事件中，两名乘客不适送院，其中一人送院，城巴上层部分座位设施受损。城巴正调查事件。