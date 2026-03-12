理大食堂29岁男博士生 用膳时晕倒送院不治
更新时间：15:50 2026-03-13 HKT
发布时间：20:47 2026-03-12 HKT
发布时间：20:47 2026-03-12 HKT
红磡理工大学育才道一食堂，周四（3月12日）中午近12时，一名29岁姓张男学生在进食期间晕倒。救护员接报赶至，将他送往伊利沙伯医院，可惜最终抢救无效死亡，目前男子死因有待验尸后确定。
消息指，事主持香港身分证，2023年起在理大攻读博士，居住红磡，日常能够自理，事发时独自用膳，其病史仍待了解。
