入境处巡300装修住宅 放蛇拘8人包括7黑工 部份人从事油漆度尺

入境处由3月3日至3月11日展开针对装修行业的执法行动，搜查超过300个装修单位，共拘捕7名从事装修工作的黑工，当中包括6名内地旅客和1名印尼籍家庭佣工。同时，入境处亦拘捕1名涉嫌聘用黑工的雇主。

入境处表示，调查人员一直进行网上巡逻和巡查新落成的屋苑，发现有不法分子透过社交平台宣传，以廉价的装修服务招徕顾客，其后乔装成顾客并采取放蛇行动，成功拘捕3名内地旅客，分别从事油漆和度尺的工作。

入境处提醒各位市民，切勿贪小便宜聘请装修黑工，聘请非法劳工是严重的罪行，一经定罪最高可罚款50万及监禁10年。如果市民发现可疑非法劳工，可致电举报非法劳工专线3861 5000，将不法分子绳之于法。

入境处人员拘捕8人，包括7名黑工。入境处IG片段截图

