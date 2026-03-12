海关查日韩抵港邮包 揭藏$99万「瘦瘦笔」等针剂药品 两男女被捕

俗称「瘦瘦笔」的抗肥胖症药物「Mounjaro」（中文译名：猛健乐／满健乐），近年受到不少市民追捧，不少人为求尽快「甩肉」更自行在网上购针。香港海关于3月上旬侦破两宗输入怀疑受管制针剂及药剂制品案件，检获怀疑含有第一部毒药的1744支针剂及27支药膏，估计市值约99万元。调查期间，海关拘捕两名收货人，他们现获准保释。



首宗案件中，海关人员于3月5日在邮运中心查验一件从日本抵港的邮包。经查验后，海关人员在包裹内发现并检获96支怀疑含有第一部毒药的抗肥胖症针剂。跟进调查后，海关人员于同日拘捕一名怀疑涉案的45岁女收货人，并在其位于北角的收货地址再检获怀疑含有第一部毒药的888支针剂及27支药膏。



第二宗案件中，海关于3月9日查验一件从韩国经深圳湾口岸抵港的快递包裹。经查验后，海关人员在包裹内发现并检获32支怀疑含有第一部毒药的美容针剂。跟进调查后，海关人员于3月10日拘捕一名怀疑涉案的35岁男收货人，并在其位于长沙湾的收货地址再检获728支怀疑含有第一部毒药的美容针剂。

部分检获的针剂。政府新闻处图片

部分检获的针剂及药膏。政府新闻处图片

从政府新闻处图片所见，海关检获的部份减肥药为「Mounjaro」日本版，俗称「瘦瘦笔」。