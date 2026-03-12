深水埗客家菜馆遇窃 警同日拘中年汉

深水埗一间客家菜馆昨日（11日）发生爆窃案，损失一部打印机及两部对讲机，警方经调查后，昨午拘捕一名52岁男子，当时正他在汝州街近枫树街交界骑电动单车，被巡逻的警员发现，虽然他拒绝合作迅速逃走，但最终被警方截停。

事件发生于昨日早上7时许，警方接获深水埗大埔道220号一间客家菜馆的职员报案，指店内夹万被人撬开。警方到场调查，负责人经点算后证实夹万锁头损毁，2部对讲机和打印机被偷去，共值5500元。

现场消息指，点心师傅凌晨回到菜馆在厨房工作，为稍后开门营业作准备，讵料贼人伺机闯入并走到收银柜枱，在附近就地取材拿来一张圆凳，折断一支櫈脚打算撬开夹万，惟几经尝试未能成功。

警方翻查店内的闭路电视并在附近巡逻。至下午2时许左右，警员于汝州街近枫树街交界巡逻期间，见到一名男子正在骑电动单车，于是上前截查，惟对方没有理会并且迅速逃去，警方随即展开追截，最终在荔枝角道近新填地街将他截停，并以「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」作出拘捕。警方调查期间得知，该名52岁姓凌被捕人，亦与爆窃案有关，案件交由深水埗警区刑事调查队第二队跟进。