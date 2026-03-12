有片｜中年汉驾电动单车遇查逃逸 4警㩒地制服 揭涉客家菜馆爆窃案

今日（12日）网上流传一段影片，片中见到4名警员将贼人按在地上，其中一名便衣警更出动「铰剪脚」制服男子。据了解，被制服的52岁男子，与昨日（11日）深水埗一间客家菜馆的爆窃案有关。

片段长约一分钟，两名便衣警员及两名军装警员于深水埗荔枝角道及太子道西交界与一名男子扭作一团，其中一名警员更出动「铰剪脚」箝制。未几两部冲锋车到场，再有数名警员下车协助，最终将男子押上警车。

据了解，事发时间为昨午2时许，警员于汝州街近枫树街交界巡逻期间，见到一名男子正在骑电动单车，于是上前截查，惟对方没有理会并且迅速逃去，警方随即展开追截，最终在荔枝角道近新填地街将他截停。

警方经调查后，相信52岁姓凌的被捕男子，与昨日深水埗一间客家菜馆的爆窃案有关，其间发现他驾驶非法电动可移动工具及管有一张属于他人的信用卡，遂以涉嫌爆窃、盗窃、驾驶未有登记车辆、驾驶时没有有效驾驶执照、没有第三者保险而使用车辆及驾驶时没有戴上认可防护头盔将他拘捕，现正被扣留调查，案件交由深水埗警区刑事调查队第二队继续跟进。

相关新闻 : 深水埗客家菜馆遭爆窃 贼人凳脚撬夹万事败逃去

昨日早上7时许，警方接获深水埗大埔道220号一间客家菜馆的职员报案，指店内夹万被人撬开。警方到场调查，负责人经点算后证实夹万锁头损毁，2部对讲机和打印机被偷去，共值5500元。据知，点心师傅凌晨回到菜馆在厨房工作，为稍后开门营业作准备，讵料贼人伺机闯入并走到收银柜枱，在附近就地取材拿来一张圆凳，折断一支櫈脚打算撬开夹万，惟几经尝试未能成功。