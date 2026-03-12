荃湾毒品车冲灯逃捕 撞隐形战车伤2警 司机涉多罪就擒

今日（12日）早上9时许，一辆银色私家车沿荃湾国瑞路行驶，其间怀疑冲红灯左转，刚巧警方新界南交通部特遣队一辆隐形战车途经现场，车上警员见状遂尾随追截。惟可疑私家车逃走，一直驶往昌荣路回旋处，绕过一圈后驶至灯位处被其他车辆阻路，先后撞及一辆客货车及一辆私家车。

此时隐形战车从后追至，可疑私家车前无去路，突然倒车撞向隐形战车，司机落车逃跑。警员连忙开门下车追捕，讵料对方伸脚踢向车门，导致有警员撼头受伤。同袍穷追约30米外，终于追上涉事司机并一度与对方纠缠，最后将他制服拘捕，并在其手提袋及私家车上检获「K仔」、可卡因及依托咪酯等毒品，大约有50小包。

事件中2名警员受轻伤，其后在救护车上接受治理。现场消息称，被捕司机涉嫌无牌驾驶、偷车、驾驶时没有第三者保险等多罪；他亦未能通过毒品测试，涉嫌毒后驾驶。警方相信涉事私家车被用作「毒品快餐车」。