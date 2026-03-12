Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾毒品车冲灯逃捕 撞隐形战车伤2警 司机涉七宗罪被捕

突发
更新时间：11:56 2026-03-12 HKT
发布时间：11:56 2026-03-12 HKT

今日（12日）早上9时许，一辆银色私家车在荃湾昌荣路回旋处附近怀疑冲红灯，刚巧警方新界南交通部执行及管制组一辆隐形战车在场，车上警员见状遂进行追截。惟可疑私家车未有停车，反而往油麻磡路转入国瑞路逃去，但绕过一圈后返回昌荣路回旋处时被其他车辆阻路，先后撞及两辆轻型货车。

此时隐形战车从后追至，可疑私家车前无去路，突然倒车撞向隐形战车，司机落车逃跑。警员连忙开门下车追捕，讵料对方伸脚踢向车门，导致有警员撼面受伤。同袍穷追约30米外，终于追上涉事司机并一度与对方纠缠，最后将35岁姓李男司机制服拘捕，并在其手持的一个环保袋内检获约19克可卡因、43粒依托咪酯及67克「K仔」氯胺酮，总市值共约5.5万元。他涉嫌返运毒品、殴打警务人员、没有驾驶执照驾驶、没有第三者保险、危险驾驶、毒驾及拒绝提供血液样本被捕。据了解，李报称任职运输工。

事件中一名男警务人员的面及手受伤，另一名女警务人员则手及膝受伤，他们在救护车上接受初步包扎后，清醒被送往仁济医院治理。警方相信涉事私家车被用作「毒品快餐车」，经初步调查，李男未能通过快速口腔液测试，涉嫌危险驾驶、无牌驾驶、驾驶时没有第三者保险、拒绝提供血液样本进行化验、袭击警务人员、贩毒及毒后驾驶被捕，正被扣留调查。案件交由荃湾警区刑事调查队第五队跟进。

