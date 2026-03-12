Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青马大桥逾10车相撞 有车辆翻侧冒黑烟 2人被困

突发
更新时间：09:09 2026-03-12 HKT
发布时间：08:54 2026-03-12 HKT

今日（12日）早上8时31分，警方接报指青衣青马大桥往机场方向、近马湾对开发生车祸，涉及超过10架车辆，其中一辆七人车翻侧，另有车辆冒出黑烟。据报有2人被困车上，救援人员赶往现场救援。

现场一片混乱，所见多部车辆严重损毁，有车轮飞脱，碎片散落一地。其中一辆七人车翻侧，亦有私家车被撞至打「白鸽转」掉头。

事故期间，运输署宣布，青屿干线青马大桥往机场方向的部分行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车，交通繁忙。

另外，港铁表示，因青马大桥附近的交通意外，港铁正加强东涌线服务，维持繁忙时间列车班次，以便利乘客出行。

 

