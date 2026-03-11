Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有人网售盗版中小学教材 海关追查拘两女

更新时间：18:38 2026-03-11 HKT
发布时间：18:38 2026-03-11 HKT

香港海关昨今两日（3月10日及11日）执法，打击网上售卖盗版中小学教材，拘捕两名涉案女子，并检获一部怀疑涉案的手提电话及一部平板电脑。

海关早前接获公众及版权拥有人举报，指有人利用网上平台出售怀疑盗版的中小学教材。经深入调查，海关人员发现有卖家透过网上平台宣传该业务。当卖家接到订单后，会要求买家将款项存入指定的电子收费帐户，然后透过手机的即时通讯应用程式，向买家提供怀疑盗版的补充练习电子档案。

在版权拥有人的协助下，海关人员昨日突击搜查一个位于何文田的住宅单位，拘捕一名29岁怀疑涉案女子，并检获一部怀疑涉案的手提电话及一部平板电脑。其后，关员今日于跟进行动中，再拘捕一名54岁怀疑涉案女子。该两名女子目前正保释候查。

案件仍在调查中。海关呼吁市民尊重知识产权，切勿售卖侵权物品。根据《版权条例》，任何人未获版权持有人的特许，任何人销售或为售卖用途而管有侵犯版权物品，即属违法，一经定罪，最高可被判监禁4年，及就每件侵权物品罚款5万元。

