筲箕湾站惊现「M巾党」骚扰少女 警追查拘48岁男

突发
更新时间：17:20 2026-03-11 HKT
发布时间：17:20 2026-03-11 HKT

警方昨日（3月10日）接获一名13岁本地少女报案，指3月3日下午在港铁筲箕湾站内被一名男子骚扰。警员调查后锁定男子身份，昨晚在柴湾区以涉嫌「游荡」拘捕该名48岁本地男子，他现正被扣留调查，案件交由东区刑事调查队第二队跟进。消息指，案件与早前网上流传的「M巾党」有关。

早前社交平台Threads传出，有怀疑「M巾党」在筲箕湾站外出没。涉事怪男首先靠近目标搭讪，阴声细气地讲：「妹妹啊，我个女来咗月经啊……」当有好心女学生准备借出卫生巾时，怪男便出手扯袋企图拉走对方，事件流传后引起网民讨论。

相关报道：「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮

案件交由东区刑事调查队第二队跟进。资料图片
案件交由东区刑事调查队第二队跟进。资料图片

