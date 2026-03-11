筲箕湾站惊现「M巾党」骚扰少女 警追查拘48岁男
更新时间：17:20 2026-03-11 HKT
发布时间：17:20 2026-03-11 HKT
发布时间：17:20 2026-03-11 HKT
警方昨日（3月10日）接获一名13岁本地少女报案，指3月3日下午在港铁筲箕湾站内被一名男子骚扰。警员调查后锁定男子身份，昨晚在柴湾区以涉嫌「游荡」拘捕该名48岁本地男子，他现正被扣留调查，案件交由东区刑事调查队第二队跟进。消息指，案件与早前网上流传的「M巾党」有关。
早前社交平台Threads传出，有怀疑「M巾党」在筲箕湾站外出没。涉事怪男首先靠近目标搭讪，阴声细气地讲：「妹妹啊，我个女来咗月经啊……」当有好心女学生准备借出卫生巾时，怪男便出手扯袋企图拉走对方，事件流传后引起网民讨论。
相关报道：「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
2026-03-10 17:07 HKT
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
2026-03-10 16:30 HKT