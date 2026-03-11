旺角格仔舖结业 疑卷65档主Pokémon卡及销售额潜逃 3店东被捕

旺角银城广场一间「弹珠格仔舖」，租借透明格仔予人出售游戏卡，讵料该店突然结业，怀疑店东卷款潜逃。消息称，目前案件受害人增至65名，涉款已高达约45万元。警方跟进调查后，至昨今两日（10及11日）先后拘捕35岁姓王男东主，及两名分别37岁及29岁的店舖合伙人。其中，姓王男东主于落马洲管制站离境时落网，警方在他身上搜出多张Pokémon（宝可梦）游戏卡。

资料图片

警方表示，自2月20日起接获65人报案，指他们早前于旺角西洋菜南街一店铺寄卖游戏卡，但未能如期收回共约45万元的生意款项及游戏卡。经调查后，人员昨日在落马洲拘捕一名35岁姓王本地男子，为店舖负责人，涉嫌「盗窃」。及至今日，警方再分别于尖沙咀及马鞍山拘捕多一名29岁本地女子及一名37岁本地男子，为店舖合伙人，同涉「盗窃」。

3男女现正被拘留调查。案件由旺角警区刑事调查队第十队继续跟进。警方提醒市民，根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第9条，任何人犯盗窃罪，即属犯罪，最高刑罚可处监禁10年。

Pokémon游戏卡大受欢迎，有价有市。资料图片

涉事的格仔舖原本位于银城广场一楼，占地千呎，共有230格格仔、8部夹公仔机及20部弹珠台，过往以月租方式租借格仔予不同人士出售游戏卡。

据了解，其中9名受害人早前报案时表示，去年3月至12月期间透过Instagram认识王男，其后对方租借了不同格仔予他们销售Pokémon卡，每格月租600元。其间，相关格仔销售了242张、值逾22万元的Pokémon卡，收益原定会以现金支付，惟受害人报称自今年1月便未能收取相关收入，其后更与王男失去联络，因而报警求助。

