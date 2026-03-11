Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角格仔舖结业 疑卷65档主Pokémon卡及销售额潜逃 两店东被捕

突发
更新时间：20:33 2026-03-11 HKT
发布时间：09:33 2026-03-11 HKT

旺角银城广场一间「弹珠格仔舖」，租借透明格仔予人出售游戏卡，讵料该店早前被揭发突然结业。警方于上月26日接获当中9名受害人报案，报称未能收取共逾22万元的出售游戏卡收入，怀疑格仔舖店东卷款潜逃。人员经调查后，于昨日（10日）在落马洲管制站拘捕涉案的一名35岁姓王男东主，并在他身上搜出多张Pokémon（宝可梦）游戏卡。消息指，29岁姓朱的格仔舖女东主亦于今日（11日）中午被捕。警方正追缉其余涉案的格仔舖男东主。

消息称，姓王男被捕人于昨日下午5时许经落马洲管制站离境时被捕，其身上藏有多张宠物小精灵游戏咭。至于姓朱女被捕人则于其住所被警方拘捕。警方调查后得知案中共有65名受害人，而格仔舖姓陈男东主仍然在逃，案件现交由旺角警区刑事调查队第10队跟进。

资料图片
资料图片

涉事的格仔舖原本位于银城广场一楼，占地千呎，但早前突然结业。该格仔舖过往以月租方式，租借格仔予不同人士出售游戏卡，而该舖共有230格格仔、8部夹公仔机及20部弹珠台。警方于上月26日接获7男2女受害人（28至33岁）报案，据悉他们于去年3月至12月期间透过Instagram认识王男，其后对方租借了不同的格仔予他们销售Pokémon卡，每一个格仔月租为600元。

调查显示，有人会将每个月销售收入，用现金方式交予各受害人。惟他们声称自今年1月起便未能收取相关销售收入，涉及售卖了242张Pokémon卡，共逾22.3万元；其后各受害人更与王男失去联络。

Pokémon游戏卡大受欢迎，有价有市。资料图片
Pokémon游戏卡大受欢迎，有价有市。资料图片

警方表示，自上月20日起接获多人报案，指他们早前于旺角西洋菜南街一店铺寄卖游戏卡，但未能如期收回共约45万元的生意款项及游戏卡。人员经调查后，于昨日（10日）在落马洲区拘捕一名35岁姓王本地男子，他涉嫌「盗窃」正被拘留调查。案件由旺角警区刑事调查队第10队继续跟进。 

