深水埗非籍男童疑被独留家中 窗口狂掟玩具击毁宝马 母亲被捕

深水埗深夜惊现「高空掷物」事件。今日（9日）凌晨约12时10分，大南街343至345号对开，一辆黑色宝马停泊路边，突然传出巨响，车辆前后挡风玻璃被击碎，街面散落玩具和包装物，吓得途人纷纷驻足观看。

警方接报赶到现场调查，初步了解该幢8层高唐楼的5楼㓥房单位内，一名年约4至5岁的乌干达籍男童疑被母亲独留在家，其母带同一名约1岁幼童外出。男童疑受惊，不断从窗口将玩具抛下街，击中楼下私家车，令车玻璃瞬间爆裂，马路上布满杂物及玩具，现场一片凌乱。

大楼对开马路布满玩具及杂物，一辆停泊下方的宝马损毁。黎志伟摄

宝马的车尾玻璃损毁。

男童母亲等3人被带署接受调查。黎志伟摄

一名男童由5楼单位将杂物及玩具掉下，击中一辆私家车。黎志伟摄

警员将男童母亲及两名子女带返警署作进一步调查。据了解，男童母亲疑涉嫌「疏忽照顾」被捕。事件中无人受伤，警方正调查事件。

从途人拍摄的片段可见，事发时有杂物由单位掉出，先击中楼下单位的簷篷及冷气，随后堕至地面，击中一辆黑色私家车，发出巨响，碎玻璃四溅。现场路人被突如其来的声响吓了一跳，有人惊呼：「哗，呢架车真系惨啊！」