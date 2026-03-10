海关葵涌捣破工厦私烟仓 检500万支私烟市值2200万 拘捕6人

香港海关周一（9日）在葵涌捣破一个怀疑私烟贮存仓库，检获约500万支怀疑私烟，估计市值约2,200万元，应课税值约1,600万元。



香港海关税收罪案调查科调查主任颜令轩表示，海关人员昨晚在葵涌一带工厂大厦进行反私烟行动，行动期间于一工厦走廊发现3名男子正在将一批大型行李箱及行李袋推入一工厦单位。海关人员随即上前截查，于该批行李箱及行李袋内检获约20万支怀疑私烟，并将该3名男子拘捕。

随后，海关人员到相关工厦单位进一步搜查，再检获约480万支怀疑私烟，并於单位内再拘捕2名女子及1 名男子。行动中，海关合共检获约500万支未完税香烟，拘捕1名本地女子、1名非本地女子及4名非本地男子，年龄介乎33至55岁，负责运送私烟及管理私烟仓库。



海关指，由于现场检获大批用于收藏私烟嘅行李箱、行李袋及大量纸皮箱和包装物料，相信私烟集团透过入境旅客以蚂蚁搬家的形式偷运私烟入境，再以该工厦单位作为私烟嘅集散点，在单位内整理私烟，将私烟由行李箱转去纸皮箱包装。

现场检获的未完税香烟品牌，大部份牌子在本港市场并不常见，相信会偷运出口至烟税远高于香港的海外国家或地区，以牟取利润，而部份私烟会供应本地市场。海关会继续追查私烟的来源及去向，不排除会有更多人被捕。



根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。



海关表示，市民可以致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户、网上表格，举报怀疑私烟活动。