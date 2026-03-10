Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关葵涌捣破工厦私烟仓 检500万支私烟市值2200万 拘捕6人

突发
更新时间：23:37 2026-03-10 HKT
发布时间：23:37 2026-03-10 HKT

香港海关周一（9日）在葵涌捣破一个怀疑私烟贮存仓库，检获约500万支怀疑私烟，估计市值约2,200万元，应课税值约1,600万元。
　　
香港海关税收罪案调查科调查主任颜令轩表示，海关人员昨晚在葵涌一带工厂大厦进行反私烟行动，行动期间于一工厦走廊发现3名男子正在将一批大型行李箱及行李袋推入一工厦单位。海关人员随即上前截查，于该批行李箱及行李袋内检获约20万支怀疑私烟，并将该3名男子拘捕。

随后，海关人员到相关工厦单位进一步搜查，再检获约480万支怀疑私烟，并於单位内再拘捕2名女子及1 名男子。行动中，海关合共检获约500万支未完税香烟，拘捕1名本地女子、1名非本地女子及4名非本地男子，年龄介乎33至55岁，负责运送私烟及管理私烟仓库。

　　
海关指，由于现场检获大批用于收藏私烟嘅行李箱、行李袋及大量纸皮箱和包装物料，相信私烟集团透过入境旅客以蚂蚁搬家的形式偷运私烟入境，再以该工厦单位作为私烟嘅集散点，在单位内整理私烟，将私烟由行李箱转去纸皮箱包装。

现场检获的未完税香烟品牌，大部份牌子在本港市场并不常见，相信会偷运出口至烟税远高于香港的海外国家或地区，以牟取利润，而部份私烟会供应本地市场。海关会继续追查私烟的来源及去向，不排除会有更多人被捕。


根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。
　　
海关表示，市民可以致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户、网上表格，举报怀疑私烟活动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
15小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
8小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
8小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
12小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
11小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
13小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
6小时前
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
影视圈
7小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
3小时前