警伙消防打击将军澳鬼油站 截查一男检获435公升汽油

突发
更新时间：23:06 2026-03-10 HKT
发布时间：23:06 2026-03-10 HKT

将军澳警区反三合会行动组今日（3月10日）下午联同消防处打击非法燃油转注特遣队，于将军澳区一带针对性打击非法加油，并于运隆路捣破一个非法加油站，共检获约435公升汽油，市值约1.4万元。

相关报道：星岛申诉王｜油价创新高带挈「鬼油站」翻生 放蛇直击走私油平一半 明目张胆网上卖广告吸客

行动中，警方以及消防处人员发现大批入油工具，并截查一名怀疑与案件有关本地男子，他涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。同时，消防处已将涉案的汽油检走，并会向法庭申请充公。

警方重申会致力打击黑帮收入来源及一切有组织罪行，并将会继续联同其他政府部门，全方位打击这类有组织非法活动。同时并呼吁市民切勿光顾非法加油站。由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，可造成人命伤亡及导致财物损毁，后果非常严重。

相关报道：独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防

根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸的业务的目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月，如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。

