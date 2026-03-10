四长者堕「猜猜我是谁」涉$83万 内地渔夫助骗徒收款 警查天眼当场断正

警方于3月9日以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕一名38岁内地男子，他报称为渔民，涉嫌与四宗「猜猜我是谁」电话骗案有关，涉及款项约港币$83万元。4宗案件受害人均为长者，骗徒假扮被捕亲人，索取保释金。警方翻查「锐眼」计划下大量闭路电视片段，锁定收款男子身份，趁其中一名受害人准备交收款项之际，当场将疑犯拘捕，并起回部分赃款。

葵青警区刑事情报组督察吴绮淇表示，案件共涉四名受害人（65至82岁），共涉款约83.6万元。首先，一名82岁老妇早前接获不明来电，对方自称是孙仔，因刑事案被捕，要求协助支付5万元保释金。老妇信以为真，其后在葵青区住所附近，向一名收款男子交出现金。老妇其后发现受骗，今年2月3日向葵青警区报案求助。

警方经过深入调查和情报分析，透过「锐眼」计划下大量闭路电视，成功锁定一名疑犯，确认他另涉两宗同类骗案，亦得悉他准备接触新目标。因此，葵青警区刑事情报组联同葵涌分区特遣队和葵青警区重案组，于昨日中午（3月9日）联合行动，趁最新一名受害人准备交出款项之际，当场制止拘捕疑犯。

疑犯为一名持双程证的38岁内地男子，报称渔民，涉「以欺骗手段取得财产」被扣查。警方成功起回10万港元款项，葵青警区重案组第一队正跟进案件，以调查疑犯是否有同党，及是否牵涉更多案件。

葵青警区重案组第一队督察伍颖欣强调，警方绝不容忍任何诈骗，会致力保护市民财产权益。她呼吁市民尤其是长者，如收到陌生来电，声称亲人遇到急事需要钱，应先保持冷静，再亲身或再次致电对方核实，并与可信赖人士商量。警方又强调，不论是本港或内地执法机关，都不会要求市民当街交收保释金，如有怀疑可致电「防骗易」18222查询，情况紧急应尽快打999求助。

