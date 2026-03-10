葵涌铁骑士无戴头盔闸车飞驰 再上演「幪面超人大战咏春」 扯甩头套一刻网民热议｜有片

网上今日（3月10日）流传一段戏剧性十足的「真人快打」片段。一名幪面铁骑士首先在葵涌大连排道闸停两线车辆，没戴头盔在马路逆线兜圈后极速驶走，险象环生。岂料「戏肉」在后头，铁骑士在不远处的葵涌道交界，路边与一名男工当街「切磋武艺」，打得有来有往。当工人尝试扯脱其头套时，竟发现原来「幪面超人」不止一层面罩，令人无语。

片段发生于葵涌大连排道及葵涌道交界行人过路处前，确实时间未明，可见一名幪面铁骑士落车与一名工人当街「比武切磋」，后方一部重型车辆司机受阻，司机落车了解。片段中，该名铁骑士一度如「幪面超人」般大鹏展翅，而男工也使出咏春「黐手」，双方一时打得有来有回。

未几另一名男工上前，向铁骑士大喝：「你系咪想入青山？傻㗎你！」；而此前与铁骑士切磋的男工，亦打算趁机摘去对方头套，岂料铁骑士戴了数层头套，脱了一层还有另一层，令人无语。

另一片段则为不远处的在葵涌大连排道金龙工业中心外，相信为事发前片段，可见该名幪面铁骑士驾驶电单车突然闸停一部车辆，用意不明。幪面铁骑士侧目凝视对方数秒后，在马路兜了一圈并一度逆线行驶，吓得对面线轻型货车急忙煞停。铁骑士随后扬长而去，离开时没有戴头盔，车速甚快，险象环生。

事件引起网民讨论，纷纷笑言「阿叔扯甩头套见到佢仲有一个，再望地下𠮶下表情好正」、「幪面超人大战叶问」、「一睇就知鹤形拳」、「少林功夫好嘢」；亦有人批评铁骑士行为，直指「告得老危（危险驾驶）」。