珍惜生命｜葵涌大厦财困男电线自缢 伏尸单位

葵涌发生自杀案。今日（10日）近中午12时，警方接获报案，指一名男子倒卧于石篱石贝街10至30号葵涌大厦一单位内。救援人员到场，发现事主以一条长约1米的电线上吊，消防将他解下，但证实他已气绝身亡。

警方在场没有检获遗书，调查后证实死者是53岁姓郭男住户，初步相信他因财困问题而自缢寻短，其死因有待验尸后确定。

现场是葵涌大厦。刘汉权摄

仵工将死者遗体送走。

