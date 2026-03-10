珍惜生命｜葵涌大厦财困男电线自缢 伏尸单位
更新时间：14:30 2026-03-10 HKT
葵涌发生自杀案。今日（10日）近中午12时，警方接获报案，指一名男子倒卧于石篱石贝街10至30号葵涌大厦一单位内。救援人员到场，发现事主以一条长约1米的电线上吊，消防将他解下，但证实他已气绝身亡。
警方在场没有检获遗书，调查后证实死者是53岁姓郭男住户，初步相信他因财困问题而自缢寻短，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
