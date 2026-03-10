Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜葵涌大厦财困男电线自缢 伏尸单位

突发
更新时间：14:30 2026-03-10 HKT
发布时间：14:30 2026-03-10 HKT

葵涌发生自杀案。今日（10日）近中午12时，警方接获报案，指一名男子倒卧于石篱石贝街10至30号葵涌大厦一单位内。救援人员到场，发现事主以一条长约1米的电线上吊，消防将他解下，但证实他已气绝身亡。

警方在场没有检获遗书，调查后证实死者是53岁姓郭男住户，初步相信他因财困问题而自缢寻短，其死因有待验尸后确定。

现场是葵涌大厦。刘汉权摄
现场是葵涌大厦。刘汉权摄
仵工将死者遗体送走。
仵工将死者遗体送走。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
6小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
6小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-09 12:59 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
21小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
9小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
8小时前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
21小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
16小时前