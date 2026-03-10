高球前港将转战警队 由辅警转正规 肩负使命感

早前「LIV Golf 2026香港站」在粉岭举行，国际顶尖高手云集，引发全城高尔夫球热潮。警队中，也有一位曾披上港队战衣的好手，他就是唐肇仑。唐肇仑七岁接触高球，13岁代表港队出赛，14岁打出一杆入洞。这些成绩，足以让不少人把目标锁定职业球坛。然而，他的梦想却从未离开过加入警队，他接受新一期《警声》访问时坦言：「自小看警匪电影，觉得警察很有使命感，很希望可以成为一员。」

唐肇仑积极推动警队高尔夫球运动。

唐肇仑（右三）于二零二五年「Mercedes-Benz男子史特伯福特锦标赛」总杆赛夺得男子第一名。

那份向往，随着年岁增长从未淡去。大学毕业后，他选择先加入辅警，亲身了解个中工作。后来在一次高球练习中，一位警队前辈在倾谈中反问他：「既然你的志向明确，何不立定决心，全情投入这份自己喜欢的工作？」这句话唤醒了他成为正职成员的初心。于二零二三年，他成功通过训练和考核，成为正规一员。

从辅警到正职，角色转变，责任更重。现驻守机动部队的他，曾作为首批到场处理宏福苑大火的警员，协助居民疏散，揹起行动不便的长者撤离险境。汗水与疲惫之中，他更坚定自己当初的选择，他说：「五年多的警务生涯，不乏和一班同侪长时间执勤的经历，尽管辛劳，但所获得的成果，却是实在而满足。现在的我虽然手中少拿了球杆，但肩上却多了一份责任！」

唐肇仑至今仍代表警队出战由香港、泰国及新加坡警方轮流主办的三角高尔夫球锦标赛，连续两年勇夺个人赛冠军，更担任警察高尔夫球会委员，推动警队高尔夫球运动。

作为球手的他从掌控高球这项运动上悟出的道理带到日常警务中，他说：「好的高球手会因应每个球洞环境审时度势，计划好路径，一步步达到目标。若遇上难度高的球洞，要稳守；若到有利位置或机会来临时，就要尽力发挥。高球教会我要做好部署，也令我学会在逆境中既要坚守目标，更要调整节奏，按步就班向愿景进发。」

唐肇仑在他的人生球道上仍一步一脚印地坚定向前行，他鼓励同事说：「球场上漂亮的一杆，可以是笔直地把球一杆入洞，也可以是划出一道弧线，越过重重障碍，稳稳把球送上果岭入洞。无论离目的地多远，中间也许阻隔重重，但只要坚定不变，球终会抵达属于自己的位置。」