唐狗东区走廊穿梭车流 警封路堵截 偕爱协义工成功营救

今日（9日）上午9时43分，警方接报指一只啡色唐狗在英皇道往铜锣湾方向的快线奔跑，其后跑上东区走廊，有网民上载短片，发现该只唐狗在东区走廊乱窜，警车尾随而至，警员落车尝试截停唐狗，惟牠不断游走，有动物义工到场尝试营救，有网民拍得唐狗曾坐在一部停泊的巴士旁，悠然自得。而东区走廊(往柴湾方向)近和富中心的部分行车线一度要封闭。

据《香港动物报》早上11时28分 唐狗离开东廊，跑进东岸公园。至11时58分，警方、爱协督察及义工已合力将狗狗救起。