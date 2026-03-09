宏福苑遇窃｜警方设警岗加强保安 工人上楼要登记 工友指安排可接受

大埔宏福苑灾后爆出盗窃案，3名加固工程的男工于宏泰阁单位工作期间，盗窃灾民7件约值9万元的首饰被警方拘捕。警务处处长周一鸣表示，今日(9日)起加强4项保安措施。《星岛头条网》今早到宏福苑了解，见现场已加设警岗，工人要先登记才可上楼，离开时搜身，警方亦增设金属探测器协助。 有宏福苑居民坦言担心寓所的财物被偷，冀当局尽快安排上楼检视单位。

相关新闻： 宏福苑遇窃｜明日恢复巩固工程 周一鸣：工人上楼前须放低财物 离开时要搜身

相关新闻： 宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物

宏福苑现场早上仍然围封，警方即日起设警岗加强保安，负责加固工程的工人经过警岗检查站时，要登记身份证、电话号码等。即使是政府其他部门人员都要登记。检查站亦增置储物格，工人可存放个人财物，当局规定工人不可以带超过500元现金上楼。警员会陪同工人上楼，纪录及确认施工单位有无明显财物。工人完成工作离开时，警方会搜身，现场亦增设金属探测器协助。

有到宏福苑开工的工友表示，自己不用上楼工作，但进宏福苑范围同样需要向警方登记，「登记身份证、问你做边行呀、入去工作系做咩咁」。他直言相关安排可以接受，「都系要咁做㗎喇」、「唔麻烦」。

70多岁宏泰阁居民张先生表示，灾民痛失家园已很惨，如再被人偷窃，更雪上加霜。他认为工人只能带工具、食物、饮料或药物上楼就可以，最好不要有现金随身。住宏泰阁的他，希望警方可安排居民早些上楼点算财物。

警务处处长周一鸣表示，警方今日起加强4项保安措施，包括加强人手在附近一带加强管控，工人上楼前会需放低个人财物，包括首饰、手表及现金放置在储物柜，不准带多于500元现金上楼。入屋前，警方会先记录单位有无明显财物并作纪录，巩固工程进行期间，警方亦会在单位内驻守。警方在工人离开时会进行搜身，并以金属探测器协助，确保他们不会带走任何物件。