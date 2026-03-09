Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇窃｜居民收银行受权短讯 疑遗家中信用卡被盗 警方入屋寻获

更新时间：13:23 2026-03-09 HKT
发布时间：13:23 2026-03-09 HKT

大埔宏福苑宏泰阁早前有单位失窃约值9万元的首饰，3名负责加固工程的男工人涉嫌盗窃被捕，至前日（7日）再有一名宏盛阁的居民报案，报称她于今年1月5日收到银行短讯通知，查问她是否授权同意支付一笔网上购物交易，怀疑其遗在单位内的信用卡被盗去。警方经入屋调查后寻获该张信用卡，证实信用卡并未被人盗去，大埔警区刑事部正跟进相关可疑交易。

相关新闻：宏福苑遇窃｜警方设警岗加强保安 工人上楼要登记 工友指安排可接受

据了解，涉事的该名宏盛阁居民，是前往大埔警署报案。她报称于今年1月5日晚上9时许接获银行安全警示短讯，通知她是否授权同意支付一笔网上购物交易。女事主的相关信用卡放于钱包内，火灾后银包和信用卡都留在单位内。她怀疑信用卡被人偷去，随即停用该信用卡，幸未有造成金钱损失。

相关新闻：宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物

警方于3月7日接获该宗报案，随即作出调查，派员到达事主的单位，结果在单位内寻获该张信用卡，证实该信用卡并未被偷去。大埔警区刑事部正跟进相关的可疑交易，并与相关银行作出查询，调查有关怀疑信用卡被用作未授权交易的事件。

相关新闻：宏福苑遇窃｜明日恢复巩固工程 周一鸣：工人上楼前须放低财物 离开时要搜身

