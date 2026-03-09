内地男遭禁锢勒索失逾$600万泰达币及白银 两男落网1人被控今提堂
上周六（7日）红磡发生一宗非法禁锢及勒索案，一名24岁内地男子被多人围殴，掠去约值530万元的加密货币，以及约值80万元的白银。九龙城警区重案组跟进调查后，于同日分别在罗湖管制站及落马洲管制站，以涉嫌非法禁锢及勒索拘捕一名27岁内地男子及一名33岁本地男子。
该名27岁被捕内地男子已被暂控一项非法禁锢及一项勒索罪，案件于今日（9日）上午在九龙城裁判法院提堂。另外该名33岁被捕本地男子已获准保释候查，须于4月上旬向警方报到。
事发于3月7日凌晨3时52分，受害的24岁持护照内地男子，于红磡德丰街一酒店房间内与人倾谈贵金属生意，期间他怀疑被3男1女以手及脚袭击。据悉其中一名施袭者与事主相识，事主被围殴导致手、耳及嘴伤，并被迫交出加密货币电子钱包密码。
4名疑犯劫走事主户口内约值530万元的泰达币（USDT）后，再到红磡民乐街一工业大厦单位，取走约重40公斤、约值80万元的白银，随之逃去无踪。
