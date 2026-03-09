Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深井钓鱼湾男子飘伏海边 消防救起惜不治

突发
更新时间：09:00 2026-03-09 HKT
发布时间：09:00 2026-03-09 HKT

深井青山公路汀九段近钓鱼湾泳滩，今（9日）早上7时46分，有途人发现一名男子伏在岸边岩石旁，报警求助。消防接报到场，将事主救起，惟经检验后证实他已当场死亡。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

据了解，死者年约40至50岁，身上无身份证明文件，衣著整齐，未发现可疑伤痕，尸体僵硬。途人经过时发现他面向沙地，背部朝天，由于案发现场没有闭路电视，警方未发现死者有其他表面伤痕，个人物品仅左耳一只耳环及右手一只银手镯。警方初步调查未发现可疑情况，案件列「尸体发现」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
8小时前
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
6小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
5小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
7小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
22小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
2026-03-08 16:30 HKT
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
11小时前