深井钓鱼湾男子飘伏海边 消防救起惜不治

深井青山公路汀九段近钓鱼湾泳滩，今（9日）早上7时46分，有途人发现一名男子伏在岸边岩石旁，报警求助。消防接报到场，将事主救起，惟经检验后证实他已当场死亡。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

据了解，死者年约40至50岁，身上无身份证明文件，衣著整齐，未发现可疑伤痕，尸体僵硬。途人经过时发现他面向沙地，背部朝天，由于案发现场没有闭路电视，警方未发现死者有其他表面伤痕，个人物品仅左耳一只耳环及右手一只银手镯。警方初步调查未发现可疑情况，案件列「尸体发现」。