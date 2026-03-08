Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇窃｜明日恢复巩固工程 周一鸣：工人上楼前须放低财物 离开时要搜身

突发
大埔宏福苑早前爆出盗窃案，三名加固工程的男工于宏泰阁单位工作期间，盗窃灾民7件约值9万元的首饰被警方拘捕。警务处处长周一鸣今日（8日）出席活动后表示，宏福苑上周发生盗窃案后，已立即暂停加固工程，检视保安措施后，明天（9日）将会恢复加固工程。警方除会在附近一带加强管控，亦会在工人离开时进行搜身，并以金属探测器协助，确保不会带走任何物件。

周一鸣表示，警方明天起加强4项保安措施，包括加强人手在附近一带加强管控，工人上楼前会需放低个人财物，包括首饰、手表及现金放置在储物柜，不准带多于500元现金上楼。入屋前，警方会先记录单位有无明显财物并作纪录，巩固工程进行期间，警方亦会在单位内驻守。警方在工人离开时会进行搜身，并以金属探测器协助，确保他们不会带走任何物件。

周一鸣又指，高峰期进出宏福苑的人数达100人，调查后未发现其他涉案人士。截至下午5时，警方共收到81宗查询，大部份都是居民对上址保安的关注，其中一宗涉及怀疑信用卡被盗用。

周一鸣表示，工人离开时需要搜身。黄文威摄
