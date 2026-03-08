Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇窃｜明日恢复巩固工程 周一鸣：工人上楼前须放低自身财物 离开时需搜身

突发
更新时间：17:53 2026-03-08 HKT
发布时间：17:53 2026-03-08 HKT

大埔宏福苑早前爆出盗窃案，三名加固工程的男工于宏泰阁单位工作期间，盗窃灾民7件约值9万元的首饰被警方拘捕。警务处处长周一鸣今日（8日）出席活动后表示，警方会在工人离开单位前进行搜身，并以金属探测器协助，确保不会带走任何物件。另外，警方加强保安后，明日（9日）会恢复宏福苑巩固工程。

周一鸣表示，警方明天起加强4项保安措施，包括加强人手在附近一带加强管控，工人上楼前会需放低个人财物，包括首饰、手表及现金放置在储物柜，不准带多于500元现金上楼。入屋前，警方会先记录单位有无明显财物，之后陪同工人进行巩固工程。警方在工人离开时会进行搜身，并以金属探测器协助，确保他们不会带走任何物件。

周一鸣又指，高峰期进出宏福苑的人数达100人，调查后未发现其他涉案人士。截至下午5时，警方共收到81宗查询，大部份都是居民对上址保安的关注。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
9小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
12小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
01:06
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
影视圈
6小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
10小时前
启思幼稚园幼儿园创办人 陆赵钧鸿逝世 享年98岁 (资料图片)
陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园
教育新闻
4小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
4小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
5小时前