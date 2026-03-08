Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯马线路轨改道工程 今早特别服务安排畅顺

突发
更新时间：11:23 2026-03-08 HKT
发布时间：11:23 2026-03-08 HKT

港铁表示，为配合路轨改道工序，屯马线今日（3月8日）自头班车起实施特别服务安排。屯马线全线会维持正常班次，全部车站均可乘车，但车程途经红磡站的屯马线乘客需在该站下车，往对面月台转车继续行程。 

相关新闻：屯马线路轨改道工程 乘客今日途经红磡站 需往对面月台转车继续行程

 

为确保乘客了解今天的转车安排及月台行车方向，港铁公司已进一步加强乘客广播及标示，并安排职员上车提醒乘客需要转车。 今早屯马线实施特别服务安排的运作大致畅顺。 

由于今天红磡站屯马线月台的行车方向与平时对调，车站大堂及东铁线月台等关键位置亦有加派职员，提醒乘客留意月台行车方向。

港铁指，会加派超过180名职员在红磡站及屯马线沿线车站协助乘客，东铁线和屯马线列车及沿线车站亦会作出广播，提醒乘客相关安排。港铁呼吁乘客留意及配合现场职员指引，并感谢乘客的体谅及配合。

 

