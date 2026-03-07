青衣长康邨14岁仔遭街童殴打 忍痛3日急需入院做手术 家人报警缉凶
青衣发生袭击案。一名14岁中三男学生早前疑在长康邨被数名街童袭击，但未有向家人透露事件，直到数日后身体多处不适及疼痛，始向朋友讲述事件。救护人员将少年送院治理，惟他伤势严重急需进行手术，院方通知其家人，少年母亲得悉事件后向警方报警。
据了解，事主为一名14岁中三男学生，他在3月3日在长康邨康和楼平台被人殴打施袭，他负伤回家，但仅向家人表示自己失足跌落楼梯。其后，少年在邨内认识的33岁男性友人发现他多处受伤，他始透露自己是被街童打伤。
直到昨日（6日），少年向该友人指身体多处不适及疼痛，朋友随即召救护车将他送往玛嘉烈医院治理。医院医生替他进行检查，发现少年的大腿伤势严重，需要进行手术，遂通知家人。少年的母亲抵达医院了解后始知悉事件，并报警求助，案件列作「袭击致话成身体伤害」，交由深水埗警区刑事调查队第7队跟进，暂未有人被捕。
