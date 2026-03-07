Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜盗横行中区 专偷昏醉者及三无大厦 警埋伏拘36岁男

突发
更新时间：17:41 2026-03-07 HKT
发布时间：17:41 2026-03-07 HKT

中区警区特遣队人员今日在中区警区内持续进行「银臂」行动，侦破五宗案件，拘捕一名36岁男子，涉嫌在区内干犯一宗「企图入屋犯法」、两宗「游荡」及两宗「盗窃」罪。

根据情报分析及深入调查，警方锁定一名男子，他主要凌晨时分针对区内昏醉人士及三无大厦，干犯盗窃及企图入屋犯法罪。中区警区特遣队与中区警区情报组遂于区内部署，侦破有关案件，案件中，在被捕人身上检获珠宝玉器，相信是从区内一间古董舖盗取。

警方呼吁区内的住宅及店舖，锁好门窗。如发现可疑人士形迹可疑，应提高警觉，有需要时寻求警方协助，以免成为犯人犯案的目标。另外，警方再次提醒切勿贪图短时间内获得金钱利益，而铤而走险参与「揾快钱」的犯罪活动。所有犯罪行为背后，均附带沉重代价，并非「著数」。

警方拘捕一名36岁男子，涉嫌在区内干犯5宗罪案。中区警区FB
警方拘捕一名36岁男子，涉嫌在区内干犯5宗罪案。中区警区FB

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
1小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
8小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
6小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
2小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
10小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
22小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
1小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT