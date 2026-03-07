夜盗横行中区 专偷昏醉者及三无大厦 警埋伏拘36岁男

中区警区特遣队人员今日在中区警区内持续进行「银臂」行动，侦破五宗案件，拘捕一名36岁男子，涉嫌在区内干犯一宗「企图入屋犯法」、两宗「游荡」及两宗「盗窃」罪。

根据情报分析及深入调查，警方锁定一名男子，他主要凌晨时分针对区内昏醉人士及三无大厦，干犯盗窃及企图入屋犯法罪。中区警区特遣队与中区警区情报组遂于区内部署，侦破有关案件，案件中，在被捕人身上检获珠宝玉器，相信是从区内一间古董舖盗取。

警方呼吁区内的住宅及店舖，锁好门窗。如发现可疑人士形迹可疑，应提高警觉，有需要时寻求警方协助，以免成为犯人犯案的目标。另外，警方再次提醒切勿贪图短时间内获得金钱利益，而铤而走险参与「揾快钱」的犯罪活动。所有犯罪行为背后，均附带沉重代价，并非「著数」。

警方拘捕一名36岁男子，涉嫌在区内干犯5宗罪案。中区警区FB