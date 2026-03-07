何文田爱民邨再爆水管 黄泥水淹行车线 路面疑下陷冲毁灯柱

何文田爱民邨再爆水管，三周内第3次！今日（7日）下午3时许，警方接获报案，指忠孝街及孝民街交界有水管爆裂，大量黄泥水涌出路面，犹如激流瀑布，圣公会圣三一堂中学对开的部分路面更怀疑浸至凹陷，导致灯柱歪斜几乎倒下，所有驶经的车辆亦需慢驶。人员接报到场后，随即通知水务署的人员到场抢修。

对于爱民邨再爆水管，不少街坊都议论纷纷，有人认为喉管老化，所以不停发生爆水管事故，「个个月一次」、「劲过上次」、「今次连灯柱都歪埋」。

水务署于fb专页「滴惜仔」表示，署方接获报告指何文田忠孝街与孝民街交界有咸水供水管渗漏，并已派员前往现场跟进。

翻查资料，爱民邨于年廿九晚上（2月16日）曾有屋邨内部泵房咸水管爆裂，损毁了食水泵控制箱，从而影响保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的咸淡水供应，当时居民需要落楼向水车取水应急。经房屋署工程人员同承办商抢修后，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陆续恢复。

其后至年初四（2月20日），爱民邨忠孝街亦发生爆咸水管事故，黄泥水涌出路面，车辆犹如陆上行舟，爱民广场等多处冲厕水暂停，其中保民、礼民、建民、嘉民楼4座大厦的咸水供应亦大受影响，需水务署人员通宵抢修，至翌日早上供水才恢复。