珍惜生命│元朗6旬妇为家事忧心烧炭 儿子发现惜太迟

突发
更新时间：15:23 2026-03-07 HKT
发布时间：15:23 2026-03-07 HKT

元朗山下路山下村一村屋，今（7日）中午11时55分，一名男子报案指其68岁姓刘母亲，怀疑在屋内烧炭自杀。人员接报到场，发现刘妇倒卧在睡房的床上，旁边有一盘烧过的炭。刘昏迷被送往博爱医院治理，其后被证实死亡。警方于现场检获遗书，死因有待验尸后确定。据悉，事主受家庭问题困扰。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

