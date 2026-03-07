Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

红磡内地男遭4人非法禁锢及勒索 失$530万泰达币及$80万白银 

突发
更新时间：19:21 2026-03-07 HKT
发布时间：08:40 2026-03-07 HKT

红磡一名内地男子遭非法禁锢及勒索，损失约值530万元的加密货币，及约重40公斤，约值80万元的白银，重案组正追查涉案4名疑犯下落。

事发于今日（3月7日）凌晨时分，一名25岁持护照的内地男子，于红磡德丰街一酒店房间内，与人倾谈生意期间，怀疑被3男1女以手及脚袭击，据了解其中一名施袭者与事主相识。

4名疑犯劫走事主户口内约值530万元的泰达币（USDT）后，再到红磡民乐街一工业大厦单位，取走约重40公斤，约值80万元的白银，随之不知所终。

男事主于事件中手、耳及嘴伤，至凌晨近4时，男事主的女朋友报案求助。警员接报到场时，男事主仍清醒，遂安排他往伊利沙伯医院治理。经初步调查，案件列非法禁锢及勒索，由九龙城区警区重案组跟进，暂未有人被捕。

