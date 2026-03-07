Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇窃｜政府：高度关注事件 责成加强措施防范 

更新时间：00:27 2026-03-07 HKT
发布时间：00:27 2026-03-07 HKT

大埔宏福苑内3名负责加固工程的男工，涉嫌于宏泰阁单位盗窃约值9万元首饰，周四（3月5日）被警方拘捕。政府接受《星岛头条》查询表示，高度关注事件，政务司副司长已要求保安局联同警方覆检现行所有授权人士进出宏福苑的流程，引入加强措施，防止同类事故发生，保障居民的财产。

相关新闻：宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物

政府表示，现时所有进入宏福苑的工人须向警方登记资料和出示身份证，并交代工作性质、工作楼层等，亦要在警务人员陪同下才能进出大厦；工人离开大厦时，警方亦会搜查其是否有可疑物品。

警方昨晚曾到被捕人曾工作的单位搜查，昨晚宏福苑内部传出闪烁灯光。Threads：ms.mori_v
警方昨晚曾到被捕人曾工作的单位搜查，昨晚宏福苑内部传出闪烁灯光。Threads：ms.mori_v

政府跨局跨部门正积极推进让宏福苑居民返回单位查看及执拾的行动，今个月内会作出公布。

相关新闻：宏福苑遇窃｜警方斥行为卑劣 暂未发现其他疑犯 强调有警员陪同工人上楼

一班自称宏福苑居民周五（6日）发联名公开信，对今次事件感震惊及愤懑，要求交代监管责任谁属，加强保安。

