Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3款面霜水银超标 1款洁面凝胶酸碱值低于规定 当局吁停用

突发
更新时间：23:26 2026-03-06 HKT
发布时间：23:26 2026-03-06 HKT

环保署及香港海关今日（3月6日）先后提醒市民，停用三款水银含量超标的美白润肤霜，及一款其酸碱值低于安全标准的允许限值的果酸去角质洁面凝胶。

3款迪拜来港面霜水银超标

美白润肤霜方面，海关于2025年8月27日在香港国际机场扣查2880盒受规管添汞（俗称水银）美白润肤霜，估计市值约6.3万元。进口该批美白润肤霜的涉事公司东主其后遭环保署票控进口受规管添汞产品罪，并于3月2日在东区裁判法院被判罚款一万元。

涉案的水银超标美白润肤霜。
涉案的水银超标美白润肤霜。

透过风险评估，海关人员于去年8月27日检查一批由阿联酋迪拜经新加坡进口至香港，申报为面霜的空运货物。经检查后，海关人员发现该3款合共2880盒受规管添汞美白润肤霜，并将案件转交环保署跟进。

涉案的水银超标美白润肤霜。
涉案的水银超标美白润肤霜。

环保署把样本交由政府化验所测试，证实该三款美白润肤霜所含水银量分别达百万分之24 000、25 000及28 000。根据《汞管制条例》，水银含量超过百万分之一的化妆品为受规管添汞产品。该三款美白润肤霜已违反《汞管制条例》，因此环保署向有关人士提出检控。

涉案的水银超标美白润肤霜。
涉案的水银超标美白润肤霜。

1款果酸去角质洁面凝胶pH值过低

海关早前接获相关机构转介，指市面上有一款怀疑不安全的果酸去角质洁面凝胶出售。海关人员随即在各区进行巡查，并成功试购该款产品作安全测试。政府化验所的测试结果显示，该款产品的酸碱值为2.5，低于含果酸化妆品相关安全标准的允许限值（不得低于3.5），涉嫌违反《消费品安全条例》。

海关人员其后采取行动，搜查涉案的零售商、批发商及进口商，检取合共523支怀疑不安全的果酸去角质洁面凝胶。案件仍在调查中。海关会继续密切留意市场情况，并加强巡查，如发现违规情况，部门将采取合适的执法行动。

pH值过低的1款果酸去角质洁面凝胶
pH值过低的1款果酸去角质洁面凝胶

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑大火｜据悉加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回赃物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物
突发
4小时前
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
9小时前
长辈溺爱纵容偏食 3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期
长辈溺爱惹祸！3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期
保健养生
12小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
3小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
10小时前
《流行都市》名厨黄亚保离港移居英国 转战网络维持人气不忘香港市场 闯欧洲做助理总厨
《流行都市》名厨黄亚保离港移居英国 转战网络维持人气不忘香港市场 闯欧洲做助理总厨
影视圈
7小时前