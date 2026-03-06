3款面霜水银超标 1款洁面凝胶酸碱值低于规定 当局吁停用

环保署及香港海关今日（3月6日）先后提醒市民，停用三款水银含量超标的美白润肤霜，及一款其酸碱值低于安全标准的允许限值的果酸去角质洁面凝胶。

3款迪拜来港面霜水银超标

美白润肤霜方面，海关于2025年8月27日在香港国际机场扣查2880盒受规管添汞（俗称水银）美白润肤霜，估计市值约6.3万元。进口该批美白润肤霜的涉事公司东主其后遭环保署票控进口受规管添汞产品罪，并于3月2日在东区裁判法院被判罚款一万元。

涉案的水银超标美白润肤霜。

透过风险评估，海关人员于去年8月27日检查一批由阿联酋迪拜经新加坡进口至香港，申报为面霜的空运货物。经检查后，海关人员发现该3款合共2880盒受规管添汞美白润肤霜，并将案件转交环保署跟进。

涉案的水银超标美白润肤霜。

环保署把样本交由政府化验所测试，证实该三款美白润肤霜所含水银量分别达百万分之24 000、25 000及28 000。根据《汞管制条例》，水银含量超过百万分之一的化妆品为受规管添汞产品。该三款美白润肤霜已违反《汞管制条例》，因此环保署向有关人士提出检控。

涉案的水银超标美白润肤霜。

1款果酸去角质洁面凝胶pH值过低

海关早前接获相关机构转介，指市面上有一款怀疑不安全的果酸去角质洁面凝胶出售。海关人员随即在各区进行巡查，并成功试购该款产品作安全测试。政府化验所的测试结果显示，该款产品的酸碱值为2.5，低于含果酸化妆品相关安全标准的允许限值（不得低于3.5），涉嫌违反《消费品安全条例》。

海关人员其后采取行动，搜查涉案的零售商、批发商及进口商，检取合共523支怀疑不安全的果酸去角质洁面凝胶。案件仍在调查中。海关会继续密切留意市场情况，并加强巡查，如发现违规情况，部门将采取合适的执法行动。

pH值过低的1款果酸去角质洁面凝胶