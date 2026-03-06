港教授著校服扮学生 潜入澳洲男校偷拍落网 遭大学停职

香港一名大学男教授涉嫌于澳洲悉尼假扮学生，身穿男校校服潜入校园，拍摄至少36张学生在校园内的相片，最终被学校老师揭发，当场被捕。

该名男子被捕时身穿Sydney Grammar School校服，脚边有一个学校书包。事发时，该校老师发现一名成年男子身穿校服，在海德公园试图混入一群学生中，遂将他带离学生。校方事后通知警方，由警员到场拘捕该男。

据悉，被捕人姓李，是香港中文大学教授，亦是加拿大公民。他当时被揭发时掩脸跪地，向学校职员哭求：「Sorry! I am so sorry!」

被捕男子上周抵达悉尼，曾到多间校服供应商购买4间顶尖男校的校服。警方事后在其酒店房发现其余3间校服、2只USB、一部手提电脑，以及存有男学生相片的手提电话。

调查所得，该名男子至少拍摄36张学生的相片，并曾于2020年也身穿Sydney Grammar School校服在校园出现，次日透过电邮向校服供应商购买及膝长袜，当时已有人向警方报案。

他被捕后遭控告，出庭时承认一项「跟踪或恐吓」及两顶「非法闯入」控罪，被判18个月有条件释放，批准保释外出回港。

中大回复传媒查询时表示，得悉并高度关注事件，强调大学一直非常重视教职人员操守。大学已暂停该名教员的职务，并将按相关程序成立委员会调查事件，如涉及违反操守，会严肃处理。

中大已暂停该名教员的职务。资料图片