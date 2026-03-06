日出康城致蓝天及Malibu一度停食水 议员料电压骤降波及水泵
更新时间：22:32 2026-03-06 HKT
发布时间：22:32 2026-03-06 HKT
发布时间：22:32 2026-03-06 HKT
将军澳日出康城致蓝天及Malibu，今日（3月6日）下午起内部供水系统受影响，导致食水供应停止，至夜晚近10时才陆续恢复。停水期间，有屋苑工程人员抢修，亦有水务署水车到场提供应急食水，大批居民落楼「出尽法宝」取水。有区议员透露，事件怀疑源于今日下午东九龙大范围电压骤降，导致屋苑水泵停运。
相关报道：东九龙半小时逾30宗被困升降机 中电：将军澳供电线路电压骤降
水务署晚上9时许在社交平台表示，今晚接获日出康城致蓝天及Malibu屋苑管理处求助，得悉有关屋苑因其内部私人供水系统问题，导致食水供应受影响。有关屋苑管理处正安排紧急维修，署方亦已应屋苑管理处请求提供临时食水供应。署方亦会为屋苑管理处的维修工程团队提供适切技术支援。
当区区议员张美雄表示，今日下午大范围电压骤降后，日出康城第3期（致蓝天）及第5期（Malibu）怀疑因水泵出现问题停食水。由于正值晚饭沐浴时间停水，数以千计居民大受影响，水车未到前甚至走到附近商场取水应急。
晚上9时许，水务署安排水车及水箱到场，过百居民落楼大排长龙取水。他们一家大小各出奇谋，水桶、塑胶樽甚至沙煲等尽出，偌大水箱很快便被取空。
居民古太表示，傍晚时分毫无预兆下家中突然停水，所幸较早前有留饭，不用担心晚饭著落；不过由于仅仅自己在家，一次不能拿太多水，只能「蚂蚁搬家」取水回家洗澡。
据了解经抢修后，晚上近10时供水陆续恢复。张美雄表示，部份街坊称食水仍然杂质，因此水车及水缸会通宵驻守，以供居民取水。
最Hit
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
2026-03-05 16:51 HKT