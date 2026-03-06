Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日出康城致蓝天及Malibu一度停食水 议员料电压骤降波及水泵

突发
更新时间：22:32 2026-03-06 HKT
发布时间：22:32 2026-03-06 HKT

将军澳日出康城致蓝天及Malibu，今日（3月6日）下午起内部供水系统受影响，导致食水供应停止，至夜晚近10时才陆续恢复。停水期间，有屋苑工程人员抢修，亦有水务署水车到场提供应急食水，大批居民落楼「出尽法宝」取水。有区议员透露，事件怀疑源于今日下午东九龙大范围电压骤降，导致屋苑水泵停运。

相关报道：东九龙半小时逾30宗被困升降机 中电：将军澳供电线路电压骤降

水务署晚上9时许在社交平台表示，今晚接获日出康城致蓝天及Malibu屋苑管理处求助，得悉有关屋苑因其内部私人供水系统问题，导致食水供应受影响。有关屋苑管理处正安排紧急维修，署方亦已应屋苑管理处请求提供临时食水供应。署方亦会为屋苑管理处的维修工程团队提供适切技术支援。

当区区议员张美雄表示，今日下午大范围电压骤降后，日出康城第3期（致蓝天）及第5期（Malibu）怀疑因水泵出现问题停食水。由于正值晚饭沐浴时间停水，数以千计居民大受影响，水车未到前甚至走到附近商场取水应急。

晚上9时许，水务署安排水车及水箱到场，过百居民落楼大排长龙取水。他们一家大小各出奇谋，水桶、塑胶樽甚至沙煲等尽出，偌大水箱很快便被取空。

居民古太表示，傍晚时分毫无预兆下家中突然停水，所幸较早前有留饭，不用担心晚饭著落；不过由于仅仅自己在家，一次不能拿太多水，只能「蚂蚁搬家」取水回家洗澡。

据了解经抢修后，晚上近10时供水陆续恢复。张美雄表示，部份街坊称食水仍然杂质，因此水车及水缸会通宵驻守，以供居民取水。

