宏福苑遇窃｜警方斥行为卑劣 暂未发现其他疑犯 强调有警员陪同工人上楼

突发
更新时间：21:34 2026-03-06 HKT
发布时间：21:34 2026-03-06 HKT

大埔宏福苑灾后加固工程期间，有3名男工盗窃单位财物被拘捕。警方今日（3月6日）晚上见记者交代案情。警方斥疑犯行为卑劣，予以严厉谴责；又强调工人上楼时警员会陪同，离开时亦要接受搜查。目前暂时未有发现其他工人涉案。

大埔警区助理指挥官 (刑事) 警司钟志强表示，现时宏福苑正进行一系列工程，包括拆棚及加固工程。昨日（3月5日）下午1时许，警员在宏泰阁发现3名男工人（32岁至38岁），在单位加固工程期间形迹可疑，调查后在他们身上搜出一批首饰，相信是从单位偷取，因而随即拘捕并扣查3人涉嫌盗窃。

相关报道：宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物

大埔警区助理指挥官 (刑事) 警司钟志强交代案情。
警方经联络户主，确认这批首饰是其个人物品。警方其后亦巡查3名工人曾工作的单位，未有进一步发现。警方称，宏福苑大火令不少居民痛失家园，甚至失去挚亲，直斥疑犯行为卑劣，予以严厉谴责。

据悉涉案工人仅开工约一星期，被盗物品包括金饰钻饰等，主要位於单位睡房；而昨晚宏福苑内的灯光，相信为源自搜证警员。

警方又补充工人进出宏福苑程序，称工人进入时要登记资料及出示身分证，交代工作性质及楼层，随后警务人员会陪同他们进出大厦；而工人离开时，也要接受搜查，了解是否有可疑物品。目前暂时未有发现其他工人涉案。

