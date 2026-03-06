宏福苑大火｜据悉加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回赃物
更新时间：18:22 2026-03-06 HKT
发布时间：18:22 2026-03-06 HKT
据了解，大埔宏福苑内3名负责加固工程的工人，涉嫌于宏泰阁单位盗窃，被警方拘捕。行动中警方检获一批赃物，例如首饰、金器等等。目前案件仍在调查。
宏福苑五级火造成168人罹难，当中包括1名殉职消防员。起火大厦当中，以宏泰阁死难最严重（约80人），其次为最先起火的宏昌阁（约70人）。
