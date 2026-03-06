东九龙半小时逾30宗被困升降机 中电：将军澳供电线路电压骤降
发布时间：17:51 2026-03-06 HKT
东九龙一带今日（3月6日）下午4时50分至5时20分，累计有9宗警钟鸣响，及37宗被困升降机事故，主要分布黄大仙、牛池湾、九龙湾、顺利、宝林、油塘、蓝田、调景岭、大赤沙、启德、马头涌等地。中电回复查询时表示，将军澳区内一组中电13.2万伏特供电线路，下午约4时50分录得短暂电压骤降，历时少于0.1秒，期间电力供应没有中断。
中电续指，附近部分客户或公共设施可能会出现灯光转暗或闪烁情况；一些对电压改变较敏感的电力装置或会因启动保护装置而暂停运作。中电正跟进事件。
