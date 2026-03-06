Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

环翠邨溜冰场遭淋油｜房署重开场地作多用途 将加强巡逻及考虑装闭路电视

更新时间：16:12 2026-03-06 HKT
发布时间：16:12 2026-03-06 HKT

柴湾环翠邨周日（3月1日）有小童在滚轴溜冰场玩滑板，有男子怀疑不满声浪，竟报复式在场地淋食油，片段流传后引起讨论。屋邨职员早前张贴通告，表示呼吁街坊注意清洁及声量，和避免在场内滑板等。至今日（3月6日）房屋署回复查询时表示，已更新上述通告，重新将溜冰场开放作多种用途，并称会加强巡逻场地，及考虑安装闭路电视系统。

房署表示，当日事发后，环翠邨办事处已重新检视有关场地的使用守则及居民使用场地的实际情况，考虑到居民有不同运动或活动的需要，认为场地应在使用者互相尊重的大原则下，开放作多种用途，而非把场地的用途局限于滚轴溜冰一种单一运动。办事处已于3月6日在场地张贴全新的使用守则，以取代较早前的通告，并会加强巡逻有关场地，以及考虑于场地一带安装摄录系统，监察场地的使用情况，遇有违反场地使用守则或出现纠纷的情况，保安员会立刻主动介入处理。

房署又提到当日事件经过，称环翠邨办事处保安控制室于3月1日下午4时许，接获一名男子投诉，指有人在邨内的滚轴溜冰场玩滑板，发出过大声浪。保安员随即到场了解，发现有几名小童在场内玩滑板，遂提醒他们减低声浪，该几名小童亦暂停滑板活动。

约半小时后，该名男子再致电控制室，表示他已就有人在滚轴溜冰场玩滑板发出过大声浪一事向警方报案。保安员随即到场向警方提供协助。至同日下午约6时，控制室接报，指该名男子怀疑将油淋在滚轴溜冰场的地面上，保安员赶至现场，该名男子已经离去。为免有人滑倒受伤，办事处立即围封场地彻底清洁，待地面完全干透后，滚轴溜冰场已于3月3日早上重新开放。

署方续称，当日事件有关男子行为触犯了《定额罚款(公众地方洁净及阻碍)条例》（第570章），一经证实，执法人员可向有关人士发出定额罚款通知书，处以罚款3,000元。若证实有关人士为公屋住户，房屋署会根据《屋邨管理扣分制》向有关住户扣7分。住户若在两年内被扣16分，会被终止租约。
 

