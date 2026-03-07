Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄竹坑警校爆急性肠胃炎 逾50学员肚泻呕吐 衞生防护中心跟进

突发
更新时间：16:40 2026-03-07 HKT
发布时间：16:20 2026-03-07 HKT

黄竹坑警校爆发急性肠胃炎，超过50名学员受影响。警方今日（3月7日）回复查询时表示，警察学院昨日（3月6日）接获教职员通报，指有学员近日出现肚泻及呕吐等肠胃炎病征。警察学院已即日通知衞生署衞生防护中心，并且与中心积极跟进事件，配合中心流行病学调查。学院已提醒警察学院人员提高警觉，时刻注意个人、环境及食物衞生。

消息指，学员3月5日曾进食了烧鸭腿椰菜饭、腐乳鸡翼饭、火腿粟米等等，其后多名学员需要求医。事后警校食堂已暂时停运，以待进一步调查。

衞生署衞生防护中心表示，截至今日中午，个案群组共涉及53名学员（48男及5女，20至40岁）。他们由3月5日晚上起，陆续出现腹痛、腹泻、呕吐和发烧等病征。受影响人士中，33人已求医，全部人病况轻微，无需入院，现时情况稳定。

位于黄竹坑的香港警察学院。资料图片
中心正循不同方向调查该宗急性肠胃炎征状个案群组，包括经受污染食物、环境传播或人传人的可能性。初步调查显示，受影响人士全部为该学院宿生，他们在发病前均曾在学院内的餐厅多次共同用餐。中心现阶段未能排除部分患者可能因进食受污染的食物而感染急性肠胃炎，已通报食物环境衞生署作跟进调查。

食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）已随即到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取样本作化验。为审慎起见，食物安全中心已即时指示有关餐厅彻底清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。

中心强调会继续流行病学调查和适当跟进，包括收集患者的粪便样本作化验，以确定导致是次爆发的病原体。中心人员已到该学院视察，以及向学院提供感染控制的建议措施，并会对该学院进行医学监察。

翻查资料，黄竹坑警校2021年1月初亦曾爆发急性肠胃炎，当年有17男学员及11女学员，陆续出现腹痛、呕吐及腹泻等病征需要求医，全部情况稳定。当时衞生防护中心人员亦视察学院，并建议所需预防措施。

 

