上环找换店职员遭四贼抢劫 两人被捕
更新时间：13:22 2026-03-06 HKT
发布时间：13:22 2026-03-06 HKT
发布时间：13:22 2026-03-06 HKT
今（6日）晨9时12分，一名男子行经上环德辅道中时，遭四名男子围殴，被强行拖入上环地铁站。警方派员到场调查，在上环地铁站拘捕两名疑人，二人蒙黑色头套一左一右坐在上环地铁站B出口楼梯，被多名警员看守。
另外警方在德辅道中近文华里截获一辆银色七人车；亦有警员到禧利街一间找换店调查。警方将案件列抢劫案，由有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）跟进。消息指，找换店职员被打劫，未知损失金额。
最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT