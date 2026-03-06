上环找换店职员遭四贼抢劫　两人被捕

今（6日）晨9时12分，一名男子行经上环德辅道中时，遭四名男子围殴，被强行拖入上环地铁站。警方派员到场调查，在上环地铁站拘捕两名疑人，二人蒙黑色头套一左一右坐在上环地铁站B出口楼梯，被多名警员看守。

另外警方在德辅道中近文华里截获一辆银色七人车；亦有警员到禧利街一间找换店调查。警方将案件列抢劫案，由有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）跟进。消息指，找换店职员被打劫，未知损失金额。