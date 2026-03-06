旺角药房猫店长「阻B」回归 楼上宾馆被寻获 警拘1内地女涉盗窃

旺角弥敦道一间药房的知名猫店长「阻B」，昨晚（5日）在店外流连期间突然不知所终，药房负责人忧心忡忡报警求助。幸今（6日）早上10时半传来佳音，「阻B」失而复得，已经安全返回主人身边。原来牠被两名女子带到楼上宾馆，惟被带走动机未明。警员其后在宾馆拘捕一名40岁持双程证女子涉盗窃。

《星岛头条网》记者今早到药房了解事件，见「阻B」依旧活泼可人，街坊知道「阻B」被寻回，亦非常高兴，举机拍照。猫主李先生直言「㖊晚成晚冇瞓，㖊晚睇cctv揾唔到，今早有街坊帮手，隔离舖头又提供咗cctv片段，发现原来㖊晚约9时50分，有两个女人抱咗「阻B」入咗金轮大厦。」

「管理处都好帮手，追踪到边一层同边间宾馆，今早我同老婆上到宾馆逐间房敲门，发现一间房好可疑，有女人讲唔纯正广东话。」他向警员求助，开门后发现「阻B」瑟缩在宾馆地下，瞳孔放大，表现得好惊，最后警员带走一名女子协查。李先生坦言「呢啲（偷猫）系刑事罪行，惟动机未明。」

对于「阻B」失踪12小时后失而复得，李先生坦言好开心，「开心嘅心情难以言喻，首先俾佢食嘢先，佢成晚冇食过嘢。我哋养咗佢7年，每日返工都见到佢，佢又乖，今次真系好似揾返个亲生仔咁。」他又表示「今次系不幸中之大幸，咁样偷猫好唔应该，令到屋企人、街坊都伤心同担心。」他又指若有人有心偷猫，他们亦防不胜防。「如果有人有心想偷猫，点防范都防范唔到，如果我哋喺舖头做紧嘢，喺舖头偷走只猫，我哋都见唔到。」