Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦毒餐车拒截查 马路「打保龄」连撞4车包括警车 司机落车欲逃被捕

突发
更新时间：02:58 2026-03-06 HKT
发布时间：02:58 2026-03-06 HKT

周四（5日）深夜10时许，一辆黑色私家车沿吴松街行驶，因冲让线引起警方注意，司机拒截查期间更冒险倒车，连撞包括警车在内的4辆车，最终司机弃车逃跑时被警员制服，当场检获怀疑毒品。

冲让线惹警疑 倒车突围撼警车

事发于深夜约10时，该辆黑色私家车由吴松街左转入佐敦道时，怀疑未有在让线前停车，直接冲出路口。当时刚巧有警车巡经，警员发现其行径可疑遂鸣笛示意停下截查。

然而，男司机未有理会警方指示，反而眼见前方交通挤塞，突然疯狂倒车企图逃离现场。过程中，私家车如「碰碰车」般先后撞向后方的警车、两辆私家车及一辆红色小巴，现场传出多次猛烈撞击声，引起途人惊呼。

弃车逃跑被擒 车内检获怀疑毒品

私家车连环撞击后横亘路中，男司机见无路可退，随即打开车门弃车逃跑。现场警员反应迅速，追逐一段距离后合力将其制服拘捕。

警方随后搜查涉事私家车，在车内检获怀疑毒品，随即派员在场点算种类、重量及市值。被捕男司机被蒙上黑布袋，留在现场协助调查。受事件影响，佐敦道往雅翔道方向交通一度受阻，案件目前交由油尖警区刑事调查队跟进。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
15小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
16小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
7小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
12小时前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
9小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
16小时前
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
影视圈
17小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
2026-03-04 16:30 HKT