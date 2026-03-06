佐敦毒餐车拒截查 马路「打保龄」连撞4车包括警车 司机落车欲逃被捕
周四（5日）深夜10时许，一辆黑色私家车沿吴松街行驶，因冲让线引起警方注意，司机拒截查期间更冒险倒车，连撞包括警车在内的4辆车，最终司机弃车逃跑时被警员制服，当场检获怀疑毒品。
冲让线惹警疑 倒车突围撼警车
事发于深夜约10时，该辆黑色私家车由吴松街左转入佐敦道时，怀疑未有在让线前停车，直接冲出路口。当时刚巧有警车巡经，警员发现其行径可疑遂鸣笛示意停下截查。
然而，男司机未有理会警方指示，反而眼见前方交通挤塞，突然疯狂倒车企图逃离现场。过程中，私家车如「碰碰车」般先后撞向后方的警车、两辆私家车及一辆红色小巴，现场传出多次猛烈撞击声，引起途人惊呼。
弃车逃跑被擒 车内检获怀疑毒品
私家车连环撞击后横亘路中，男司机见无路可退，随即打开车门弃车逃跑。现场警员反应迅速，追逐一段距离后合力将其制服拘捕。
警方随后搜查涉事私家车，在车内检获怀疑毒品，随即派员在场点算种类、重量及市值。被捕男司机被蒙上黑布袋，留在现场协助调查。受事件影响，佐敦道往雅翔道方向交通一度受阻，案件目前交由油尖警区刑事调查队跟进。
