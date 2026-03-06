石硖尾南山邨23男倒泻酒精 致香薰蜡烛烧着杂物起火 脸胸臂伤送院

石硖尾发生火警。 周四晚上10时许，南逸楼一个单位内一名23岁男子在房间点燃香薰蜡烛时，怀疑火种意外引燃早前溅出的酒精，导致杂物起火。男事主躲避不及，脸部、胸口及手臂多处被烧伤，由母亲报警求助，随后被送往明爱医院救治。

事发于周四晚上10时22分，警方接获一名妇人报案，指其位于南山邨南逸楼的住所内有杂物起火，其儿子被火灼伤。消防员接报后迅速赶抵现场，射水灌救，未几将火势扑熄。

周四晚上10时许，南山邨南逸楼一名住户报案，指所住单住疑有杂物起火，其儿子被烧伤。黎志伟摄

消防和救护人员到场时，火势已熄灭，伤者清醒，由救护车送院治理。黎志伟摄

火警疑由单位内的香薰蜡烛焫着杂物引起。黎志伟摄

据悉，受伤男子姓刘（23岁）。初步调查显示，事发前有人曾不慎倒泻酒精，疑未有即时妥善清理，随后在房间内点燃香薰蜡烛时，火种经酒精迅速蔓延，继而烧着周边杂物引发火警。

刘男在火警中首当其冲，其脸部、胸部及手臂均有烧伤痕迹，幸送院时仍保持清醒。消防及警方经初步勘察后，相信火警由意外点燃杂物引起，目前并无证据显示涉及刑事成分，案件列作「火警」及「有人受伤」处理。