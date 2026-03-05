Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关举行海运货物资料预报计划颁奖礼 嘉许39间海运承运商

突发
更新时间：21:07 2026-03-05 HKT
发布时间：21:07 2026-03-05 HKT

香港海关今日 (3月5日) 在葵涌海关大楼举行海运货物资料预报计划颁奖典礼，向39间海运承运商颁授嘉许状，以表扬他们过去一年积极向海关预报海运货物资料，协助海关于管制执法及便商利贸方面取得良好平衡，促进香港海运及港口业的持续发展。

海关向39间海运承运商颁授嘉许状。
海关助理关长（边境及港口）蒋依莉于典礼上致辞时指出，国家「十五五」规划明确表示要巩固提升香港作为国际航运中心地位。海关会继续与航运业界紧密合作，优化清关流程，透过各项便商利贸措施推动高增值海运服务，为业界提供更具竞争力的营商环境。

蒋依莉亦特别感谢承运商积极参与预报计划，使海关人员能对海运货物进行精准的风险评估，并于去年成功侦破多宗大型的海运走私案件。

海关向39间海运承运商颁授嘉许状。
香港海关自2009年起致力推行海运货物资料预报计划，包括「电子舱单表格1计划」及「预先提交内河船货物资料计划」。透过计划，船只承运商或货物代理会在船只入境前预先向香港海关提交货物资料💻，使海关更有效进行风险评估，加快货物清关流程。

香港海关自2009年起致力推行海运货物资料预报计划。
